Cartazes sobre a pandemia e protestos nos EUA ganham ediÃ§Ã£o em livro

O ano de 2020 foi marcado, principalmente, pela pandemia da covid-19, contudo para os cidadãos dos Estados Unidos foi além da pandemia. Protestos antirracistas tomaram as ruas e moldaram um dos momentos de maior união do povo norte-americano por uma só causa. Esses eventos foram retratados no livro-manifesto Asfixia, uma obra da jornalista Candice Feio. A autora capturou, por meio de fotos e um texto, as sensações que o povo dos EUA estava passando durante tempos de incerteza e insurgências sociais.



“A minha principal vontade, naquele momento, era passar para as pessoas uma vivência”, diz. A jornalista conta que tudo foi se construindo de uma forma muito despretensiosa. “Eu comecei a fotografar para ter um registro pessoal, num certo momento, eu tinha milhares de fotos. Então eu pensei: ‘Por que eu não faço um livro’?”, lembra.

Candice mencionou a potência de ter vivido todos esses momentos históricos. Uma Nova York vazia, devido a uma doença que trancou todos em casa, foi tomada por protestos em todos os cantos. “Como tudo era muito intenso, era muito bonito viver aquilo como cidadã, não só como jornalista, pela força dos protestos, pelo caráter esperançoso daquelas manifestações. Isso me trouxe um desejo grande de dividir aquele momento”, conta a autora.

O livro é sobre o momento norte-americano e escrito tanto em inglês quanto em português, mas, segundo Candice, é escrito para o público brasileiro. “Eu espero que chegue nas mãos das pessoas nas comunidades do Brasil e espero que, para essa parte da população sirva, como algo que mostre que eles não estão sozinhos”, destaca.

“Brasil e Estados Unidos, apesar de serem países muito diferentes, têm lutas parecidas. Têm problemas, que não foram resolvidos até hoje, como racismo e desigualdade social imensa, por exemplo”, compara a jornalista. “Quero que as pessoas vejam que, em cada canto do mundo, essa luta existe, e é possível ter uma união apesar de estarem fisicamente separados”, complementa.

Asfixia — Candice Feio. Foto Editorial, 75 páginas. Preço: R$ 170 (versão física)