Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (29/5)

OQ Oscar Quiroga

A RETROGRADAÇÃO DE MERCÚRIO



Data estelar: Mercúrio inicia retrogradação; Lua míngua em Capricórnio.



Não temas a retrogradação de Mercúrio, porque é apenas uma ilusão de ótica, que assustava aos antigos observadores do céu, que desconheciam a origem do fenômeno. Mercúrio retrogradando não significa que tudo dará errado, mas que, pelo contrário, há mais lucidez disponível. Só que, como resultado da lucidez, tu perceberás com mais clareza todas as pontas soltas que foste deixando no caminho, e tua consciência acusa recibo da responsabilidade. Não importa o quanto tenhas errado, o que importa é que abandones o vício de produzir sofrimento para ti e para as pessoas que vivem dentro de teu círculo de influência. Assim, da próxima vez que Mercúrio retrogradar, em vez de experimentar confusão, verás que acontece de teres clareza para tomar decisões que, de outra maneira, seriam tão complicadas que fugirias delas.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A clareza fará com que, no futuro, não haja nenhuma ponta solta. O momento é agora, o que você semear neste instante requer que tudo seja claro para todas as pessoas envolvidas, sem margem a mal-entendidos. Só assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para você adquirir segurança na medida de suas pretensões, muito mais precisa ser feito do que está em andamento. Isso leva tempo, portanto, evite se preocupar com a falta de resultados imediatos. Está tudo em marcha.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Faça com atrevimento o que em outros tempos você faria com timidez, porque nesta parte do caminho nada de interessante resultaria de você ficar vendo a vida acontecer, sem participar ativamente dela. Em frente.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tomar distância é necessário, porque as pessoas, de muito boa vontade, querem opinar e ajudar você. Só que nesta parte do caminho sua alma precisa tirar suas próprias conclusões. Por isso, tome distância prudente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo precisa ser posto sobre a mesa e discutido com clareza, para que nenhuma das pessoas envolvidas tenha margem para imaginar que está sendo deixada para trás. As complicações são enormes, precisa haver sintonia.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que o que você deseja esteja além de seu alcance imediato, isso não quer dizer que você deva se conformar com o que tem agora. Este é o momento de sua alma se projetar ao futuro e agir à altura dessa projeção.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Todo o pouco que você puder fazer para dominar os acontecimentos e tomar as rédeas do destino, será o muito de benefício que colherá ao longo do tempo, de muito tempo. De pouco em pouco se trilha um grande caminho.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Antes de tomar as atitudes que parecem pertinentes, dado você perceber o que percebe, seria sábio de sua parte fazer algumas reflexões profundas, porque nem sempre a alma é sincera consigo mesma. Às vezes fantasia.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Dizem que não é sábio deixar que o olhar das pessoas sirva de referência para o que você fizer ou deixar de fazer. Porém, a mente funciona sempre em busca desse olhar e deve haver alguma razão para isso.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De alguma forma, está tudo em suas mãos. Por isso, não há necessidade de encontrar responsáveis ou culpados pela sua situação, mas se dedicar a encontrar os meios disponíveis para fazer o necessário. Ponto final.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre é possível expressar com clareza o que se sente, nem tampouco há garantia de que suas expressões sejam bem interpretadas. Tudo isso atrapalha, mas não deve servir de justificativa para você não se expressar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Usar o discernimento não é tão difícil, mas é um exercício que somente acontece como efeito da aplicação da força de vontade. Vontade, discernimento, clareza de pensamento, nada disso vem pronto, você precisa fazer.