Estreou a segunda temporada do talk show infantil Brincadeiras A2. Os irmãos Artur e Alícia Gomes receberam convidados do Brasil e do mundo. O programa de entrevistas também tem outros quadros como o Mini chef, no qual os pequenos apresentam receitas culinárias; o quadro Você quer ser inteligente? de perguntas e respostas; e a Máquina do tempo, com brincadeiras divertidas para entreter a audiência. Todos os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do programa.



Na primeira temporada do talk show, os pequenos receberam Tom Cavalcante, Patati Patatá, Nany People, Marcelo Marrom, Mateus Carrieri, Marco Luque, Victor Sarro, Vinícius D’Black, Alessandra Scatena, Andrea Sorvetão, Danny Pink, Diogo Portugal, Falcão, Fernandinho Beat Box, Paulinho Serra, Rodrigo Teaser e Henrique Stroeter.



Agora, na segunda temporada, as crianças receberam a atriz Paula Pereira que falou sobre momentos marcantes de sua carreira. Também foram convidados os atores Raul Gazolla; Jair Oliveira, intérprete do Jairzinho de Balão mágico; Silvia Abravanel; e Nadja Haddad. O astronauta e atual Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, também participou do programa.



Diretamente do Japão, o Arthur Coimbra, mais conhecido como Zico, deu uma aula sobre a história do futebol. Outro convidado que concedeu uma entrevista do exterior foi o ator Cooper Barnes, direto de Los Angeles. O intérprete de Henry danger e Danger force falou sobre os bastidores da série e mandou um recado especial para os fãs brasileiros. A entrevista está disponível em inglês e português.