Morre Lois de Banzie, atriz do sucesso 'Mudança de hábito'

RD Ricardo Daehn

A atriz Lois de Banzie, em cena de 'Mudança de hábito' (1992) - (crédito: Touchstone Pictures/ Divulgação)

Intérprete, no cinema, de Immaculata, personagem que ladeava a protagonista vivida por Whoopi Goldberg, no longa Mudança de hábito (1992), a atriz Lois de Banzie morreu, aos 90 anos, sem ter

a causa divulgada pela família. A morte foi em 3/4, na Califórnia.

Com sucesso projetado a partir da estreia nos palcos, aos 27 anos, a atriz ficou conhecida por mais de 560 apresentações da peça de Paul Osborn Morning´s at seven, em que atuou ao lado

das lendárias Maureen O´Sullivan e Teresa Wright, e pela qual obteve indicações ao Drama Desk Award, importante distinção reservada ao circuito de teatro de Nova York, e ainda ao Tony Awards,

no começo dos anos 80.

Nos palcos da Broadway, Lois esteve em The last of Mrs. Lincoln, representando Mary Todd Lincoln, esposa do presidente Abraham, enquanto nas telas de cinema obteve grande reconhecimento pelo

papel de outra primeira-dama, em Annie (1982), na pele de Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin Delano Roosevelt.

Sobrinha da renomada atriz Brenda de Banzie, que trabalhou com Alfred Hithcock, Lois esteve em filmes como Tootsie (1982), A família Addams 2 (1993) e, ao lado de Kirk Douglas, integrou o elenco da comédia dramática Amos (1985).