(crédito: Nina Quintana/Divulgação)

A banda Ellefante, formada pelo trio brasiliense Fernando Vaz, vocalista e guitarrista; Adriano Pasqua, baixista; e João Dito, baterista, apresenta uma live gratuita nesta quarta-feira (26/5) no canal do YouTube oficial da banda. A apresentação, que foi viabilizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do governo do Distrito Federal, promete um repertório com faixas inéditas e os fãs poderão fazer uma contribuição voluntária.

Banda brasiliense Ellefante apresenta live gratuita nesta quarta-feira (26/5). (foto: Ellefante/Divulgação)



Com aposta na música alternativa, que ressalta melodias vocais e explora multiinstrumentos, a Ellefante iniciou em 2016 e chegou a realizar turnês nacionais e internacionais, como na Alemanha, em 2017 e em Portugal, em 2018. O trio possui o álbum chamado Mansidão e outros singles e EPs, como a canção Me deixa, em parceria com a cantora canadense Julie Neff, Ibirapuera, com clipe lançado no ano passado, e o EP ELLO-FI.



Para este ano, a banda prepara um novo álbum de estúdio com previsão de lançamento no segundo semestre. “Vai ter música com composição de outras bandas e algumas experimentações novas. Mas sem faltar muitas melodias e arranjos de voz e muitas ‘Redemption Songs’, músicas que transmitem energias positivas e de reflexão”, revela Fernando Vaz, em entrevista ao Correio. “Esse álbum ainda está tomando forma e está difícil de dizer para que lado vamos caminhar, mas o tempero Ellefante de sempre estará lá”, completou Adriano Pasqua.



A pandemia de covid-19 trouxe o movimento das lives musicais e artistas começaram a se adaptar nesse contexto. Para a banda Ellefante, houve um estranhamento no primeiro momento, mas depois o trio passou a se ajustar à nova dinâmica. “Todo mundo teve que se adaptar, tanto a banda quanto o público. Agora nas três lives de 2021, o estranhamento passou um pouco e entendemos que essa é uma modalidade que vai continuar fora da pandemia sem dúvida nenhuma, vai ser mais uma forma de se posicionar”, opina o baterista João Dito.



Além disso, o trio produz vários conteúdos diferentes para o canal do YouTube, como vlogs para mostrar a rotina de gravação do novo álbum, aulas de violão das próprias músicas, e até vídeos mais descontraídos, como sobre receitas caseiras e jogos de videogame. “Uma banda é muito mais que só lançar um clipe ou uma música periodicamente. As pessoas que nos acompanham querem saber do nosso dia a dia, do nosso processo criativo, elas querem sorrir, interagir e brincar com a gente. Então, a busca de novos conteúdos está muito mais em se comunicar com elas do que necessariamente crescer na internet ou ter relevância. Se os nossos fãs estão assistindo, está tudo certo!”, diz Fernando Vaz.



Sobre a música indie nacional, o baterista avalia que, mesmo as bandas não estando no meio mainstream, ou seja, com maior popularidade, esses grupos continuam realizando bons trabalhos. “A onda de festivais e feiras de negócios voltados para música continua lutando muito para criar espaços e criar mercado dentro de toda essa cadeia produtiva que as bandas também fazem parte. Todas essas entidades trabalhando juntas estão criando espaços novos e que no futuro irão surtir efeito sem dúvida, é só não deixar morrer”.



Confira Ibirapuera, o último clipe da banda: