Ator Samuel E. Wright morre aos 74 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O ator Samuel E. Wright, conhecido por dar voz a Sebastião, o caranguejo de A pequena sereia, morreu aos 74 anos. A morte do artista foi anunciada por meio de uma página no Facebook da cidade onde residia, Montgomery, no estado Nova York, nos Estados Unidos.

A causa da morte não foi divulgada. Samuel deixou a esposa e três filhos.



Segue a publicação:

"Sam foi uma inspiração para todos nós e junto com sua família fundou o Hudson Valley Conservatory. Além de sua paixão pelas artes e seu amor pela família, Sam era mais conhecido por entrar em uma sala e simplesmente fornecer alegria pura para aqueles que ele interagia. Ele adorava entreter, adorava fazer as pessoas sorrirem e rir e ele adorava amar".

Wright cantou as duas principais canções de A pequena sereia: Under the sea e Kiss the girl. As músicas foram indicadas ao Oscar, na categoria de Melhor Canção Original, e Under the sea ganhou o troféu da premiação. O ator também foi a voz do dinossauro Kron, do filme Dinossauro (Disney).

Além disso, Wright foi indicado ao Tony na categoria de Melhor Ator pela interpretação de Mufasa na adaptação musical de O rei leão para a Broadway. A Disney fez uma homenagem ao ator com um outdoor em Nova York em referência ao musical.

“Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars.” Rest In Peace, Samuel E. Wright | 1946 – 2021

Original Broadway Cast, Mufasa. pic.twitter.com/MDuQAZJalZ — The Lion King - Musical (@TheLionKing) May 25, 2021