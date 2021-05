Ator do remake de 'Rebelde', da Netflix, afirma odiar as músicas do RBD

CB Correio Braziliense

A Netflix anunciou em março o remake da novela argentina Rebelde way, que vai contar com as músicas da versão mexicana da banda RBD, formada por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. Durante uma live no Instagram, um dos atores do remake, Sergio Mayer Mori, disse não gostar das músicas do RBD e que as canta apenas por conta do trabalho.

O comentário surgiu após vários fãs de Rebelde pedirem para o ator cantar alguma música da banda. “Pedem muitas [músicas] do RBD e eu vou te dizer uma coisa: sim estou no projeto [do novo Rebelde], sim estou no RBD, sim tenho que cantá-las [as músicas do RBD], porque eu tenho que cantá-las por contrato, mas odeio RBD, essa é a realidade. Não gosto das músicas", diz Sergio Mayer Mori, que é filho de Bárbara Mori, a protagonista da famosa novela mexicana Rubi.

A namorada do ator, Raquel Chavez, fez uma tentativa de suavizar a fala de Sergio e comentou que ela gosta da novela Rebelde e que chegou a ir a um show do RBD em Cancún. Raquel também disse compreender e respeitar a opinião do ator e que ele está no projeto por ser uma grande oportunidade na carreira.

Após o comentário, fãs de RBD começaram a se manifestar nas redes sociais, inclusive nos comentários do Instagram de Sergio Mayer Mori, e chegaram a marcar a Netflix nas publicações pedindo para retirar o ator do elenco. Christian Chavéz, que interpreta Giovanni Mendes na versão mexicana de Rebelde, publicou uma alfinetada no comentário de Sergio. "Que triste falar que odeia algo que tantos amam", lamentou o ator no Instagram.

"Quero me desculpar com todos os fãs de Rebelde e com meus colegas neste projeto. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu errei em me expressar dessa maneira e lamento muito tê-los magoado. Eu prometo que estou aprendendo com vocês", escreveu na publicação. Na legenda, ele complementou: "tenho que aceitar a lição de humildade que tive que aprender esses dias por causa da minha atitude arrogante e das palavras que usei. De todo o coração, desculpe".

Além de Sergio Mayer Mori, o elenco conta com a participação dos atores Azul Guaita, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente e a brasileira Giovanna Grigio, protagonista do remake de Chiquititas, atriz de Malhação: Viva a diferença e da série derivada As five, disponível no Globoplay. A nova versão de Rebelde estreia na Netflix em 2022.