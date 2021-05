Forbes revela valor da fortuna de Anitta; veja quanto

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Anitta/Instagram)

A Forbes México revelou o valor da fortuna de Anitta. Na edição publicada nesta semana, a revista apurou que a cantora tem um patrimônio estimado em cerca de US$ 100 milhões, aproximadamente R$ 533 milhões na cotação atual.



A revista afirma que o aumento do faturamento líquido da cantora é devido ao fato de ela mesma ter administrado sua carreira, longe da figura dos empresários. A matéria ainda pontua que a artista diversificou suas áreas de investimento além do mercado musical.

Anitta já investiu em licenciamento de roupas, produtos de beleza e abriu uma conta no OnlyFans, plataforma em que assinantes pagam para ter acesso a conteúdo exclusivo feito por uma pessoa, geralmente erótico.

"Eu fui minha própria empresária por dez anos e há uma razão para isso: as pessoas, normalmente, ao olharem uma garota jovem, que canta, dança e é sensual, sempre subestimam seu talento ou o que podem fazer ou saber sobre negócios. Durante 10 anos eu comandei minha carreira. Tomei todas as decisões e estratégias", explicou a carioca.

Com 28 anos, a estrela tem tentado alçar uma maior visibilidade no exterior. A mais recente aposta foi o lançamento de Girl From Rio, cantado em inglês e com referência a uma das músicas brasileiras mais conhecidas internacionalmente, Garota de Ipanema. Confira o clipe: