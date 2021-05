Juliette revela que ainda não recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão

DL Douglas Lima/Estado de Minas

(crédito: Reprodução/G Show)

Juliette Freire, vencedora do BBB21 com 90,15% dos votos, declarou em recente entrevista ao youtuber Hugo Gloss que ainda não recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show da TV Globo.

Juliette explicou que a transferência da quantia não é automática. “Tem uns quinze dias, ou um mês, eu não sei. Mas não caiu ainda, não. É sério. Eles têm um contrato de tantos dias e ai entra", disse a paraibana, deixando Gloss surpreso com a informação.

A futura milionária do pedaço precisa traçar planos de como investir a premiação. Vale destacar que o prêmio vale menos do que o mesmo valor que Marcelo Dourado embolsou quando venceu o BBB10, ano em que o valor de R$1,5 milhão começou a ser pago.

No entanto, além do valor do prêmio, muita coisa mudou de lá pra cá em torno da casa mais vigiada do Brasil. Juliette é um fenômeno e esse sucesso todo vai ser transformado em dinheiro.

A ex-BBB pode ganhar até 1,7 milhão por mês com o Instagram, mais do que o próprio prêmio do programa, segundo informações de publicação da revista Exame.