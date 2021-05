Joseph Gordon-Levitt interpreta fundador da Uber em nova série

CB Correio Braziliense

Joseph Gordon-Levitt vai viver fundador da UBER em série adaptada de livro - (crédito: Divulgação)

O ator Joseph Gordon-Levitt vai interpretar o papel do cofundador e ex-CEO da Uber em uma nova série que contará a história da empresa de transporte Uber. Super Pumped terá formato antológico, de acordo com informações divulgadas pelo Deadline.

O roteiro será baseado no livro Super pumped: the battle for Uber, do jornalista Mike Isaac do The New York Times. O projeto conta a história da montanha-russa vivida pela multinacional com os altos e baixos do Vale do Silício, nos Estados Unidos.

Com produção e roteiro de Brian Koppelman, David Levien e Beth Schacter, cada temporada da série irá explorar uma história que abalou o mundo dos negócios.

A série será lançada pela rede de televisão norte-americana Showtime, mas não tem previsão de estreia.