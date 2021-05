8ª edição do Festival de Finos Filmes marcada para junho

CB Correio Braziliense

Linn da Quebrada é uma das convidadas para os debates do festival - (crédito: Gabriel Renné)

A 8ª edição do Festival de Finos Filmes será entre os dias 2 e 6 de junho através do canal do YouTube do Museu da Imagem e do Som – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O evento conta com seis debates sobre os mais variados temas. Entre eles política, cultura, identidade, filosofia e muito mais. O festival foi criado e dirigido por Felipe Poroger e tem apoio do Goethe-Institut São Paulo, Cine Petra Belas Artes, Spcine e Fósforo Editora.



Para os debates, estão confirmados Bruna Linzmeyer, Linn da Quebrada, Alê Santos, Christian Dunker, Jeferson Tenório, Kenia Maria e Sabrina Fidalgo. A programação é totalmente gratuita e os filmes que serão tema dos debates estão disponíveis no Spcine Play.

Um dos debates tem parceria com o Goethe-Institut de São Paulo. A partir de três curtas-metragens alemães, Christian Dunker e Ilana Feldman vão falar sobre traumas históricos em imagens. O festival também apresenta um caráter solidário: em cada debate, os internautas poderão doar um valor para ajudar uma instituição beneficente. Entre as instituições estão a Casa Chama, a ONG Mulheres da Luz, Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel (FICA) e a Aldeia Tekoa Kalipety.



Confira a programação:



02/6 (quarta) - 20h

Brasil Dividido: Ontem e Hoje, com Kenia Maria e Jeferson Tenório

Filmes: Batalha e Ser feliz no vão

Mediação: Yasmin Santos.



02/6 (quinta) - 20h

Trabalho, Cuidado e Família, com Luana Alves e Fabiana Endo

Filmes: Construção e Pausa para o café

Mediação: Riva Feitoza



4/6 (sexta) - 18h - Debate em parceria com Goethe-Institut São Paulo

Traumas Históricos em Imagens com Christian Dunker e Ilana

Filmes: Aquele que Cruzou o mar, Colegas e A mentira

Mediação: Felipe Poroger



4/6 (sexta) - 20h

Para Seguir Sonhando com Alê Santos e Valéria Barcellos,

Filmes: Inabitável, Portugal pequeno e Perifericu

Mediação: Marina Lourenço



05/6 (sábado) - 18h

Perspectivas para o Cinema Brasileiro com Bruna Linzmeyer e Sabrina Fidalgo

Filme: Alfazema

Mediação: Lyara Oliveira



6/6 (domingo) - 18h

Outro Mundos Possíveis: Arte e Educação com Linn da Quebrada e Milena Oliveira

Filmes:Antes do Azul e Àprova

Mediação: a confirmar