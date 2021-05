Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (31/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

O ENCANTAMENTO DO SOFRER



Data estelar: Lua míngua em Aquário.



Evoluirás na mesma medida em que te livres do sinistro encantamento do sofrer, ao qual consciente e inconscientemente recorres para atrair a atenção sobre ti, sobre tua condição, a qual, no mais das vezes, se vista objetivamente, tem conserto relativamente fácil. Porém, em vez de te dedicar ao conserto da situação em que te encontras, recorres a esse sinistro encantamento, dramatizando tua condição. É certo que sobram argumentos e justificativas para que te angusties e sofras, mas não menos sólidos e vigorosos seriam os argumentos que te demonstrariam um cenário em que o sofrer é um luxo no qual investes enormes recursos materiais e espirituais. Tua evolução, tua espiritualidade, teu progresso, continuarão presos a essa dramatização perpétua. Sê firme, desfaz essa amizade tola com o sofrer.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sem clareza da parte de todas as pessoas envolvidas, no futuro haverá problemas. É melhor não se apressar em colocar tudo em marcha, é melhor que haja essa clareza e, se possível, que tudo fique documentado. Aí sim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas parecem, na mente, peças de seu jogo, mas são pessoas e, por isso, imprevisíveis, você pode até tentar manipular suas decisões, mas nunca terá certeza absoluta sobre o andamento do jogo. É assim que tudo é.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É muito bacana quando sua alma consegue se enxergar tendo domínio sobre as situações em andamento, porque isso lhe brinda com margem de manobra para decidir se segue em frente, ou se muda de estratégia. Agora é quando!



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fazer planos é bom, mas a esperança já se mostrou traiçoeira em outros tempos. Por isso, em vez de você se satisfazer com visões que infundam esperança, procure fazer o pouco que está ao seu alcance. Isso bastará.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Neste momento, é virtualmente impossível você colocar sobre a mesa, com clareza, seus sentimentos e inquietações, pois, se você o fizer, corre o risco de tudo ser interpretado de maneira errada, e perder tempo com isso.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo que for acordado entre as pessoas há de ser passado por um crivo muito fino em sua mente, tentando detectar se a divisão de tarefas está sendo justa mesmo, ou se não vai acontecer o de sempre, sobrar mais para você.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Com um pouco mais de esforço e empenho, dará para você colocar as coisas novamente numa trilha de maior normalidade. Apesar de isso não poder se sustentar para sempre, pelo menos lhe dará um alívio, e isso é bastante.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Dar por garantido algo que você deseja é a melhor maneira de se complicar e, ainda por cima, ver seus planos se frustrarem. Nada dê por garantido, continue em frente testando o alcance da influência de suas ações.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria melhor que houvesse margem para você expressar suas emoções mais íntimas com as pessoas pertinentes, porém, cada uma delas parece olhar para outro lado, e não há margem ainda para consertar isso. Outro momento.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é quando se torna possível você se entender com as pessoas que, querendo ou não, farão parte do seu caminho por um bom tempo pela frente. É a hora de esclarecer tudo para haver maior harmonia. Aí sim.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure tomar as atitudes mais pragmáticas possíveis, deixando de lado, pelo menos por enquanto, suas visões e quereres, e preferindo optar pelo que possa ser feito de imediato, tendo em vista organizar sua vida.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As vontades que não podem ser realizadas dentro do tempo pretendido, ou são prorrogadas, ou são postas de lado, ou você as reprime e se tornam frustrações. Tudo é uma escolha, tenha isso sempre em mente. Por seu bem.