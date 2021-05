Maísa Arantes lança campanha de financiamento para gravação de EP

CB Correio Braziliense

Os contribuintes receberão uma contrapartida da cantora - (crédito: Davi Mello)

A forrozeira brasiliense Maísa Arantes lançou uma campanha de financiamento coletivo para ajudar nos custos de produção de seu primeiro EP solo e autoral, o Peripécia brasileira. Os interessados em ajudar podem dar as contribuições por transferência bancária ou pix, basta preencher o formulário on-line, no qual é possível saber mais detalhes da campanha e do trabalho da musicista.

Dependendo da quantia depositada, os contribuintes receberão uma contrapartida, que pode variar desde acesso grátis ao EP que será gravado, até um baile particular com Maísa Arantes e grupo, com duração de duas horas, respeitando os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias devido à pandemia.

Aulas e oficinas de rabeca, composição musical feita especialmente para o contribuinte e live particular estão entre as outras contrapartidas disponíveis para quem se dispuser a ajudar a artista. Para receber as recompensas, o contribuinte deve enviar o comprovante para o email campanha.maisa@gmail.com.

O Peripécia brasileira, primeiro EP solo de Maísa Arantes, vai passear pelo universo do forró pé de serra, unindo ritmos tradicionais, como forró, frevo, xote, coco e baião, usando uma roupagem mais moderna, sem perder o elo com a força cultural da tradição popular.

Maísa Arantes

Rabequeira e forrozeira de Brasília, Maísa é cantora, instrumentista, compositora, professora e arranjadora. Estudou na Escola de Música e fez licenciatura na Universidade de Brasília. Já integrou grupos como Forró do B, Chinelo de Couro, Mestre Zé do Pife e as Juvelinas, Quadrilha Arroxa o Nó e Mamulengo Fuzuê. Sua carreira é de dedicação ao forró pé-de-serra e à diversidade da música brasileira. Maísa também é compositora de trilhas sonoras para teatro e cinema.