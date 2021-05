Ex- BBB Victor Hugo pede emprego e desabafa: 'Só desgraça e coisa ruim'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Victor Hugo, ex-participante do BBB 20, TV Globo, utilizou as redes sociais, nesta última quarta-feira (26/05), para tentar uma vaga de emprego, visto que não conseguiu desenvolver sua carreira após o reality global.

O psicólogo compartilhou o currículo e revelou não ter tido muitas oportunidades de trabalho, afirmando que nada deu certo para ele. "Querem me ajudar? Procuro emprego. Até hoje nada deu certo para mim", escreveu.

O seu real sonho é trabalhar com música e roteiro, mas enquanto isso não acontece, Victor afirma precisar de um emprego. O maranhense também relembrou quando saiu do BBB e o discurso feito pelo apresentador Tiago Leifert.

Eu saí [do BBB] bem, feliz e realizado! De consciência tranquila e disposto a colher muitos frutos! Disposto a me jogar demais em vários projetos e finalmente realizar aqueles sonhos que o Ti [Tiago Leifert] falou no programa. Acontece que nada deu certo até hoje, mesmo eu correndo atrás e dando meu melhor," afirmou.

Ele ressaltou que não conseguiu ter nenhuma oportunidade em sites que oferecem vagas de emprego. "Enviei meu currículo para quase todas as plataformas! Como não rolou nada ainda, então resolvi aproveitar a visibilidade aqui que tenho muitos seguidores. Tomara que dê certo", explicou.

O psicólogo foi eliminado do BBB 20 enfrentando Manu Gavassi e Babu Santana, dois participantes fortes da edição. A porcentagem de Vitor chegou aos 85% dos votos, indicando uma alta rejeição.

No mesmo dia, ele também desabafou sobre as mensagens maldosas que recebe dos internautas nas redes sociais. Sabemos que a internet pode ser um local muito tóxico, afetando o psicológico de quem recebe tais ataques virtuais.

"Todo dia tentam de várias maneiras me humilhar, me abater, me assustar (...). O problema não está em mim. Está nessas pessoas doentes que não têm nada para fazer e vem infernizar. Isso já passou dos limites. Tem mais de um ano que eu passo por isso todos os dias. A gente releva, depois a gente tenta esquecer, coloca panos quentes, (...), mas chega! Eu não vendi minha alma, não. Eu entrei no BBB para melhorar minha vida e da minha família. Até agora foi só desgraça e coisa ruim. Não sei mais o que é ser feliz! Não sei mais quem sou! Quando me dizem que eu não estou sozinho é mentira. Eu estou sozinho, sim."