Obras de clientes de Nise da Silveira são tema de exposição

Nise da Silveira foi pioneira ao usar a arte como ponto para o inconsciente - (crédito: Divulgaçao)

Entre 9 de junho e 16 de agosto, três salas do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro serão ocupadas pela exposição Nise da Silveira - a revolução pelo afeto. Serão mais de 90 obras de clientes do Museu de Imagens do Inconsciente, criado por Nise em 1952 com a finalidade de reunir os trabalhos produzidos pelos seus clientes nos estúdios de modelagem e pintura.



Nise da Silveira (1905-1999) foi uma médica psiquiatra revolucionária, mundialmente conhecida pela ideia vanguardista de usar o afeto como metodologia científica no tratamento às pessoas com sofrimentos psíquicos. A alagoana reposicionou o entendimento da loucura na história da humanidade ao usar ferramentas artísticas e aplicações científicas para buscar formas de acessar as camadas da mente e criar um diálogo entre o inconsciente e a sua expressão em imagens.

Ao lado das obras de alguns dos clientes de Nise, também estarão na exposição peças de Lygia Clark e Zé Carlos Garcia, fotografias de Alice Brill, Rogério Reis e Rafael Bqueer, vídeos de Leon Hirzsman e Tiago Sant’Ana e aquarelas e fotos de Carlos Vergara. A curadoria é do Estúdio M’Baraká, com consultoria do psiquiatra Vitor Pordeus e do museólogo Eurípedes Júnior.

“Ela (Nise) é herdeira de Juliano Moreira, de Baruch Espinoza, de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung. Homens revolucionários que abandonaram a ideia do corpo máquina e trabalharam com a abordagem centrada na subjetividade, na emoção, na identidade, na simbologia, nas narrativas que restauram as memórias”, pontua Pordeus, em nota. Quando estudou na Suíça, Nise foi aluna de Jung, que, por sua vez, foi aluno de Freud.

Os interessados em fazer a visita presencial à exposição no CCBB do Rio precisam fazer um agendamento on-line para o controle do fluxo de visitantes. Para quem não deseja sair de casa ou não mora na cidade, também é disponibilizado um tour virtual pela exposição no site da exposição.

Exposição Nise da Silveira - a revolução pelo afeto

CCBB do Rio de Janeiro. De 9 de junho a 16 de agosto. Exposição de obras de clientes de Nise da Silveira e outros artistas. Gratuito.