CB Correio Braziliense

(crédito: Crédito: Universal Pictures/Divulgação)

Charlie é um jovem que sofre para aceitar a morte do irmão mais novo, Sam, com quem tinha uma relação muito próxima e especial. Mesmo após o trágico acidente que separou os dois, Charlie conseguiu manter contato com Sam em nível espiritual. Trabalhando como zelador no cemitério em que o irmão foi enterrado, a dupla se encontra toda noite para matar as saudades. A reunião entre os dois ocorre diariamente até que Charlie se vê obrigado a tomar uma difícil decisão. Este é o enredo de A morte e vida de Charlie, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (31/5).

Quando Charlie reencontra uma ex-colega dos tempos da escola e se apaixona, ele precisa escolher entre manter a promessa que fez ao irmão de nunca mais o abandonar, ou seguir o desejo do próprio coração.

O filme, protagonizado por Zac Efron, é baseado no romance The death and life of Charlie St. Cloud de Ben Sherwood, inspirado em fatos reais.