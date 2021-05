CB Correio Braziliense

(crédito: Marvel/Divulgação-27/5/17)

Em Vingadores: Guerra infinita, filme exibido na Tela quente desta segunda-feira (31/5), o vilão Thanos chega à Terra no intuito de reunir todas as Jóias do Infinito para tornar-se o ser mais poderoso da galáxia e decidir o futuro da humanidade.

Para impedi-lo, Homem de Ferro, Thor, Hulk e toda a equipe dos Vingadores se unem para impedir os planos do poderoso inimigo de infligir a vontade maléfica sobre a realidade. Ao mesmo tempo que lidam com o vilão, a equipe de heróis também enfrenta desavenças entre integrantes do próprio grupo.

O filme, sequência de Os Vingadores e Vingadores: Era de Ultron, é baseado nas histórias em quadrinhos da Marvel Comics.