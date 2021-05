CB Correio Braziliense

Grafite de uns dos artistas que participaram da inciativa cultura e natureza urbana - (crédito: Divulgação)

A iniciativa Cultural Natureza Urbana vai fazer uma intervenção artística em Brazlândia e na Estrutural com grandes painéis grafitados feitos por artistas locais com o tema da natureza urbana. O objetivo é levar a arte para a comunidade local. Marcos Bezerra, mais conhecido pelo nome artístico de Maykon, é o idealizador do projeto, que ocorre nos dias 29 e 30 de maio. Ao todo, 15 artistas participarão do projeto.



Desde 1997, Maykon é conhecido em Brazlândia por suas obras. Tudo começou quando o artista ingressou nos coletivos de cultura do hip hop. Desde então, atuou como arte educador em vários projetos sociais, além de ser ilustrador e cenógrafo. Ao final da intervenção, Marcos espera deixar Brazlândia e a Estrutural mais alegres e coloridas, além de fomentar a cultura hip hop e o grafite.



A iniciativa também conta com oficinas para alunos das escolas públicas do Distrito Federal, que vão visitar os murais em datas a serem divulgadas. Com o intuito de estimular a criatividade e o interesse pelas artes nos jovens, as oficinas também têm o objetivo de dialogar com a juventude para mostrar como as artes podem mudar cenários e vidas. As fotos dos painéis serão divulgadas nas redes sociais do projeto.



Serviço

Intervenção Artística através do grafite

29 e 30 de maio, na via Setor Leste, Estrutural, das 10h até 18h