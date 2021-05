CB Correio Braziliense

Emicida concorre ao prêmio, que será revelado em junho - (crédito: Instagram @emicida/Reprodução)

A premiação Black Entertainment Television (BET) Awards, que premia artistas afro-americanos da música, atuação e outras áreas do entretenimento, indicou Emicida na categoria melhor artista internacional. O anúncio das indicações foi feito na quarta-feira (26/5) e a premiação será em 27 de junho.

O rapper brasileiro concorre com os artistas Aya Nakamura, da França, Burna Boy, da Nigéria, Diamond Platnumz, da Tanzânia, Headie One, do Reino Unido, Wizkid, da Nigeria, Young T & Bugsey, do Reino Unido e Youssoupha, da França.

Emicida é o segundo brasileiro indicado ao prêmio. O rapper e compositor Djonga foi indicado no BET Awards em 2020 na categoria melhor flow internacional.

Além do BET Awards, Emicida recebeu indicações ao Grammy Latino, MTV Europe Music Awards e Prêmio Multishow de Música Brasileira. Atualmente, o artista participa do programa Papo de Segunda, da GNT, para debater diferentes assuntos da atualidade.