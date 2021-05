PI Pedro Ibarra*

Banda se reuniu em estúdio após um ano afastada por causa da pandemia - (crédito: Daniel N. Costa/Divulgação)

As dificuldades de se comunicar nos tempos de distância, não só de pandemia, mas também de redes sociais, são o tema de Conversa em silêncio, novo single da banda brasiliense Pedro Castro e o Cardume. A música foi lançada nesta sexta (28/5) e já está disponível nas principais plataformas de streaming.

“A música surgiu no ano de 2019, a partir de várias questões relativas à dificuldade de comunicação”, lembra Pedro Castro, vocalista da banda. “Conversa em silêncio representa um respiro, uma força para acreditar que as coisas podem ser diferentes”, acrescenta o músico, que também confirma que a canção foi desenvolvida a distância durante a pandemia.

A composição foi selecionada por Fernando Jatobá, ex-guitarrista do Móveis Coloniais de Acaju e responsável pelo estúdio Jatobeats. Depois de ter sido escolhida para gravar a música, a banda organizou o reencontro. Os integrantes não se juntavam desde 2020. “Foi revigorante poder nos encontrarmos em um estúdio depois de todo esse tempo, mas ainda assim, com atenção máxima para os cuidados”, conta a guitarrista Paula Barbirato.

A banda classifica o lançamento como “algo completamente novo” e atribui o fato a estarem investindo no gênero folk rock e em uma melodia mais dançante. “Trouxemos um ritmo mais dançante com muita percussão envolvida naquela pegada que o ouvido brasileiro gosta” avalia Aimê Rivero, percussionista do grupo. “Uma nova fase se manifesta no Cardume”, acrescenta a musicista. Os músicos se auto intitulam Cardume por serem todos do signo de peixes.

Existe muito planejamento em torno dessa nova fase da banda, com duas músicas previstas ainda para 2021 e o processo de construção de um segundo EP, que sucederia Presença, trabalho de estreia do conjunto. “Estamos montando uma estratégia de fazer lives temáticas, entrevistando pessoas e trazendo coisas sobre o universo da música e assuntos relacionados, como a educação e outras formas de arte”, adianta Pedro Castro. “De onde saiu Conversa em silêncio tem muita coisa, com certeza as pessoas podem esperar mais novidades do Cardume” complementa.

Conversa em silêncio, single da banda Pedro Castro e o Cardume