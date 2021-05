Diomedes Chinaski e Rizzi Get Busy lançam a música 'Elegante freestyle'

CB Correio Braziliense

(crédito: Stills Steve/Divulgação)

Produzida por Rizzi Get Busy e com letras e rimas do rapper pernambucano Diomedes Chinaski, Elegante freestyle chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (28/5) com um tom autobiográfico e retomada de estilo que tem se popularizado no Brasil.

A faixa Elegante freestyle é um drill, gênero musical que se originou em Chicago, marcado por um rap sombrio e com influências do trap, que está se difundindo no Brasil. A letra retrata a vida do rapper Diomedes Chinaski, relacionando-a com a de um gângster do cinema, o personagem Tony Montana, interpretado por Al Pacino no filme Scarface (1984).

“O instrumental do Rizzi me passou essa ideia de algo maduro, para cima e elegante. A ideia de citar Al Pacino surgiu porque assisti Scarface recentemente com o meu pai e acho ele um ator sensacional. É impressionante como ele consegue atuar bem em personagens tão difíceis e marcantes", contou Chinaski em nota.

A música aborda assuntos como relacionamento, viagens, elegância, obras artísticas e concorrência nos negócios. “A partir do momento que eu recitei a primeira linha, veio tudo de uma vez só, é como se a música já estivesse na minha alma antes”, completou o rapper.

Elegante freestyle é o elemento central de uma campanha de arrecadação do selo Dip Muzic para a ONG Salve a si, que há mais de 12 anos atua na recuperação voluntária de pessoas em dependência química. A comunidade terapêutica trata os acolhidos no Entorno de Brasília com oferecimento de lar, alimentação e reabilitação. "Esse lance de doar 100% [dos royalties] da música para uma instituição como essa é a parte mais legal de tudo. Além do som e do clipe serem pesados", ressaltou Diomedes.

O videoclipe foi gravado em Brasília, cidade origem de outros rappers, como Gog, Tribo da Periferia e Hungria. O lançamento faz parte da proposta do selo Dip Muzic de divulgar um clipe por mês e antecede mais um trabalho que está por vir, o primeiro álbum de Rizzi Get Busy. Batizado de Plasma, o trabalho vai reunir grandes nomes do rap nacional distribuídos em nove faixas com previsão de lançamento para julho deste ano.