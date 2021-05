Netflix anuncia primeira produção russa original da plataforma

CB Correio Braziliense

Atriz russa Svetlana Khodchenkova protagonizará a primeira produção russa original da Netflix, baseada em 'Anna Karenina' - (crédito: STEFANIE LOOS)

A Netflix anunciou o título da primeira produção russa original da plataforma. Anna K será uma versão contemporânea de um dos grandes clássicos de Liev Tolstói, Anna Karenina, e terá a atriz Svetlana Khodchenkova como protagonista.

De acordo com a revista estadunidense Variety, a adaptação será ambientada na Rússia moderna para acompanhar a socialite Anna Karenina. Ela é a esposa do futuro governador de São Petersburgo, mas vive uma história de amor com Vronsky, o herdeiro de um império do alumínio. O romance sai de controle, ameaçando o equilíbrio de laços familiares e relações sociais.

O projeto terá roteiro assinado por Roman Kantor. A direção ficará sob responsabilidade do quarteto Valeriy Fedorovich, Evgeniy Nikishov, Natasha Merkulova, Aleksey Chupov e Kantor. A data de lançamento dos episódios ainda espera o anúncio.

Outras adaptações

Anna Karenina já foi inspiração para diversas produções anteriormente. Em 2012, por exemplo, a obra foi adaptada para um filme estrelado por Keira Knightley, Aaron Taylor-Johnson, Matthew Macfadyen e Jude Law. Já em 2018, chegou aos cinemas o filme russo Anna Karenina, a história de Vronsky, Karen Shakhnazarov.

A primeira vez que uma produção sobre Anna Karenina chegou ao cinema foi 1911, em um versão muda do cinema russo. Depois recebeu inúmeras outras adaptações entre versões hollywoodianas ou europeias. Até no Brasil, Anna Karenina serviu de inspiração a um filme, também intitulado Anna K, do artista plástico José Roberto Aguilar, protagonizado por Leona Cavalli.

Na recriação brasileira, um professor de russo (Vadin Niktin) fica intrigado ao dar aulas para Joana, uma mulher que acredita ser Anna Karenina. O filme, que conta com a participação de Boris Schnaiderman, foi lançado em abril de 2015 e mas rendeu pouca bilheteria.