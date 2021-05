CB Correio Braziliense

Cena de 'Coringa', protagonizado por Joaquin Phoenix e com roteiro e direção de Todd Philips - (crédito: Warner Bros./Divulgação)

O diretor Todd Phillips estaria escrevendo o roteiro da sequência de Coringa (2019). De acordo com informações do The Hollywood Reporter, Phillips teria fechado acordo com Warren Dern, advogado conhecido na indústria cinematográfica, para escrever o novo filme do vilão da DC Comics. A fonte não revelou se o cineasta também estaria envolvido na direção do longa.

Com R$ 1 bilhão em bilheterias e estrelado por Joaquin Phoenix, o longa-metragem Coringa recebeu 11 indicações ao Oscar em 2020, incluindo as categorias melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado.

Em entrevista ao Deadline, durante as premiações, Phillips afirmou não ter escolhido o ator protagonista para a sequência. “Estamos abertos. Quer dizer, eu adoraria trabalhar com ele [Joaquin Phoenix] em qualquer coisa, para ser franco. Então, quem sabe? Mas teria que ter uma ressonância temática real como este, em última análise, tratando de traumas de infância e a falta de amor e a perda de empatia”, comentou.

Apesar dos rumores, nenhuma confirmação oficial foi feita pela Warner Bros.