Natuza para Marcos Rogério: 'Não vai fazer comigo o que você faz na CPI'

A jornalista Natuza Nery, da GloboNews, e o senador Marcos Rogério (DEM-RO), entraram em uma discussão durante um debate promovido na emissora nesta sexta-feira (28/5).

O senador interrompeu a jornalista, que por sua vez, respondeu de forma ríspida à interrupção. Os dois debatiam sobre as manifestações durante a pandemia de covid-19. Isso porque está marcada para amanhã, sábado (29/5), uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No debate, Marcos Rogério afirmou que as manifestações anti-Bolsonaro estão sendo "aplaudidas". Natuza discordou e afirmou que qualquer tipo de manifestação, durante a pandemia de covid-19, deve ser repreendida por ser uma aglomeração.

Em seguida, o senador interrompe a jornalista. E ela responde: “O senhor não vai fazer comigo igual faz na CPI. Não há justificativa para aplaudir manifestações independente da pauta. Não é razoável aglomerações de qualquer bandeira neste momento”, defendeu a jornalista.

Marcos Rogério interrompe mais uma vez Natuza e ela volta a dizer: “O senhor vai me deixar concluir ou o senhor vai fazer o que senhor faz com as senadoras mulheres na CPI?”, perguntou.

Depois da fala da jornalista, a mediadora do debate Maria Beltrão precisou interromper os argumentos.

Marcos Rogério é grande apoiador do presidente e um dos maiores articuladores do governo na CPI da COVID. Ele foi convidado para debater com o senador Otto Alencar (PSD-BA). O baiano é médico e grande defensor da vacina e opositor do chefe do Executivo na CPI.





