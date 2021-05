Brasília é tema em exposição na galeria Camões

CB Correio Braziliense

A exposição Oréades vai estar na galeria Camões até 19 de agosto. A mostra, que integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e é uma realização da Embaixada de Portugal e do Camões – Centro Cultural Português em Brasília, propõe ao público uma reflexão sobre a relação entre homem, cidade e natureza. A exposição está aberta ao público exclusivamente mediante inscrição prévia, nos dias e horários disponíveis.

A artista visual portuguesa Gabriela Albergaria e o brasileiro Marcelo Moscheta tiveram Brasília como tema para os trabalhos expostos. Para Albergaria, a impressão mais marcante de Brasília foi o uso da natureza endêmica e a paisagem local que configuram o Jardim Botânico.

Ao conhecer o local, ela contrapôs a naturalidade do cerrado com o paisagismo de Burle Marx, comum por toda a capital. “(Ele) de fato fez uma paisagem política, no sentido em que se encontram juntas no mesmo local espécies de todo Brasil”, afirma a artista, em nota. Sua principal peça na exposição é a intitulada 1/20 de terra cultivável necessária para preencher o espaço da galeria, feita com terras provenientes de

diferentes regiões do Brasil.

O trabalho de Marcelo Moscheta volta-se para a memória do lugar e questiona, por meio da arte, as fronteiras do território, a geografia e a física. “Minha relação com a paisagem repousa numa tentativa primeira de construir um lugar ideal, uma imitação da natureza como retrato fiel das relações de perfeição e equilíbrio”, esclarece, em nota.

Na instalação Hiato, obra de maior dimensão da mostra, Marcelo Moscheta convida o visitante a caminhar entre os galhos, por um corredor criado no interior da peça, e assim sentir a obra na sua relação com a natureza.

Até 19 de agosto. Galeria Camões. Inscrição para visitação pelo formulário online. Gratuito. Livre para todas as idades.