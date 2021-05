Anitta terá música em trilha sonora de 'Velozes e Furiosos 9'

AE Agência Estado

(crédito: AFP / POOL / Gary Hershorn)

A cantora Anitta fará parte da trilha sonora do filme Velozes & Furiosos 9 com a música inédita, Furiosa. A Billboard divulgou nesta quinta-feira, 27, a trilha completa do filme que será lançado nos Estados Unidos em 25 de junho. A trilha será disponibilizada no próximo dia 17 e tem ainda nomes como Ty Dolla $ign, Myke Towers, Offset e Sean Paul.

Em seu Twitter, no último dia 26, a brasileira postou o título da música com a hashtag F9 e nesta quinta-feira, a conta oficial da saga Velozes e Furiosos divulgou um teaser com imagens e falas das personagens femininas do filme, inclusive com participação da rapper Cardi B, com trecho da música cantada por Anitta.

Depois de participar da trilha sonora de As Panteras em 2017 com a música Pantera, a cantora brasileira marca presença novamente em Hollywood. No Brasil, o filme Velozes & Furiosos 9 tem estreia marcada para o dia 22 de julho. Confira a trilha sonora completa do filme:

Fast Lane - Don Toliver, Lil Durk & Latto;

Lane Switcha (Feat. A$AP Rocky, Juicy J & Project Pat) - Skepta & Pop Smoke

Hit Em Hard - Offset, Trippie Redd, Kevin Gates, Lil Durk & King Von

I Won - Ty Dolla $ign, Jack Harlow & 24kGoldn

Rapido - Amenazzy, Farruko, Myke Towers & Rochy RD

Breathe (Liam H and Rene LaVice Re-Amp) Feat. RZA - The Prodigy

Real - Justin Quiles, Dalex & Konshens

Bussin Bussin - Lil Tecca

Furiosa - Anitta

Ride Da Night (Feat. Polo G & Teejay3k) - Kevin Gates

Bushido - Good Gas & JP THE WAVY

Speed It Up (Feat. Rico Nasty) - NLE Choppa

Mala - Jarina De Marco

Exotic Race (Feat. Sean Paul & Dixson Waz) - M