Fala, Zé (humor)

pJ por José Carlos Vieira

Frase da semana do

Mosquito, o Highlander

“Estão dizendo que a Carreta Furacão vai contratar a Capitã Cloroquina” (boatos)

Cartaz no muro

Pfizer, tira o viagra deles!

Coisas da pandemia

- Assistir filme repetido

- Conversar duas horas no grupo do WhatsApp sobre disco voadores e Botafogo

- Sonhar com praia

- Assistir a CPI da Covid e perguntar: “Cadê o Tiago Leifert?”

- Calos na orelha de tanta máscara

Poeminha

Há muitas maneiras sérias

de não dizer nada,

mas só a poesia é verdadeira.

Manoel de Barros

Um abração!!! (cheio de proteção e luz)