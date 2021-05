Will Smith desabafa sobre o próprio corpo: 'nojento'

JM João Mello/UAI

Will Smith está pegando pesado na academia. O astro de Um maluco no pedaço começou uma série de exercícios para recuperar a boa forma. Ao postar um vídeo apenas de cueca, Smith disse: "Isso é tão nojento", em referência ao próprio corpo.

Will já havia comentado que engordou durante a quarentena e gostaria de mudar seu estilo de vida: "Este é o corpo que me carregou por toda a pandemia. Eu amo esse corpo, mas quero me sentir melhor", desabafou. Confira:

O eterno 'Príncipe de Bel Air' revelou que vai estrelar um documentário de seis partes que irá ao ar no Youtube. O programa tem o nome provisório de Best shape of my life ('Melhor forma da minha vida, em português) e estreará em 2022, segundo o Entertainment Tonight.

Junto com o registro em trajes íntimos, algumas imagens do ator malhando pesado já foram divulgadas. Atualmente, Smith tem 52 anos e recebeu todo apoio dos fãs nessa empreitada. "temos certeza que você vai recuperar o shape perdido em um mês", escreveu um deles. "Você está sempre ótimo, Will", falou outro seguidor.