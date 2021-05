Após reencontro em 'No Limite', Kaysar e Gleici dão pistas de romance

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

(crédito: Reprodução/Twitter )

Parece que o amor está no ar na tribo Calango! Nesta sexta-feira (28/5), Gleici Damasceno e Kaysar Dadour declararam aproximação e não descartam possibilidade de romance. Os dois foram colegas de confinamento no BBB18 e se reencontraram em 'No Limite', ao fazer parte da mesma equipe.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, além de Carol Peixinho e Bil estarem ficando, como já foi bastante especulado, o ator e a influenciadora estão se conhecendo melhor e "há um grande clima de romance" entre eles.

Nas redes sociais, eles já deram pistas do flerte, desde que voltaram das gravações do reality. Em foto compartilhada por Kaysar ao lado da família, Gleici fez questão de comentar: “Vou aí”.

O ator correspondeu o carinho e elogiou Gleici em seu perfil do Instagram. "Linda", comentou em uma postagem.



A dupla confirmou ao jornalista Hugo Gloss que estão sim mais próximos e não negaram a possibilidade de um romance.

“Nós estamos nos conhecendo melhor, está tudo muito legal e estamos mais conectados… Tudo pode acontecer! Nós precisamos nos encontrar e conversar”, declarou Kaysar.



Já Gleici disse que a distância pode ser um empecilho entre eles, mas não descartou a 'conexão': "Eu e Kaysar sempre tivemos uma ótima conexão. Ele é muito querido e uma pessoa muito incrível, mas moramos longe também. Não é algo que descarto, mas também não posso afirmar que pode rolar um romance. Independentemente de qualquer coisa, temos uma grande amizade".