Gavin MacLeod, ator de 'O Barco do Amor', morre aos 90 anos

AE Agência Estado

(crédito: Divulgação)

Gavin MacLeod, ator de O Barco do Amor e The Mary Tyler Moore Show, morreu neste sábado, 29, aos 90 anos de idade, informou seu sobrinho à revista Variety. Apesar de o artista ter passado os seus últimos meses em um estado delicado de saúde, a causa da morte não foi divulgada.

MacLeod iniciou sua carreira ainda na década de 1950, se notabilizando em filmes até o fim dos anos 1960, quando passou a focar sua carreira em séries e programas de TV. Seu último longa foi lançado em 2009, As Histórias de Jonathan Sperry, filme religioso do qual foi protagonista.

Seu trabalho mais conhecido se deu entre 1977 e 1986, na série O Barco do Amor, do canal norte-americano ABC. Interpretando o protagonista, capitão Merrill Stubing, ele contracenou com os tripulantes de um navio ficcional, além de inúmeros atores convidados que participaram dos 249 episódios da produção.

Outro de seus principais papéis foi na série The Mary Tyler Moore Show, exibida no Brasil pela Globo, em 1973, e pela Band, em 1978. Décadas depois, o programa também foi reprisado pelo canal pago Multishow.

MacLeod dava vida a Murray Slaughter, jornalista que era infeliz em seu emprego na emissora de TV em que a protagonista trabalhava. O personagem almejava se demitir para se dedicar somente à vida de escritor, mas tinha receio de fazê-lo por ter mulher e uma filha pequena dependendo do salário. Sua voz foi dublada por Orlando Drummond no Brasil.

Ed Asner, com quem contracenou na série, publicou uma homenagem na conta que mantém no Twitter. "Meu coração está partido. Gavin era meu irmão, meu parceiro no crime (e na comida) e meu conspirador cômico. Te vejo em breve, Gavin. Diga à turma que eu os verei. Betty (White, outra atriz viva do elenco principal)! Somos apenas eu e você agora".