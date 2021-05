Segunda Cultural do T-Bone tem música, exposição e sarau de poesia

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (31/5) tem mais uma Segunda Cultural, do açougue T-Bone, com programação on-line e gratuita. A programação ocorre a partir das 20h, no canal do Açougue cultural no YouTube.

O sétimo programa será dedicado à celebração da cultura brasiliense contemporânea. O evento conta com música, exposição artística e sarau poético.

O Dj Ops será responsável pela parte musical da noite. O cantor, compositor, ator e DJ consolidou sua carreira nacional e internacional ao longo de 15 anos de trabalho e, atualmente, se dedica à carreira solo. O artista já se apresentou no showcase oficial do festival MIL Lisboa, na noite SIM São Paulo, Festival COMA e Picnik em Brasília. Para a apresentação, o DJ vai levar um repertório de voz e violão.

A exposição fica por conta de Cirilo Quantin, que se destaca com ações e pesquisa nas áreas da intervenção urbana, desenho, pintura, computação gráfica, instalações e objetos. As obras do artista também estão presentes em acervos públicos, como coleções da Caixa Cultural e do Museu Nacional da República.

Para finalizar a programação da noite cultural, a dupla Vanderlei Costa e André Giusti vão fazer o Sarau Poético. Vanderlei Costa é mineiro, porém reside na capital federal desde 1977. Iniciou atividades artísticas e culturais em 2008 como figurinista, modelo fotográfico, performance e poeta.

O carioca André Giusti é jornalista e escritor. Publicou cinco livros de contos, uma novela, livros de poesia e está escrevendo seu primeiro romance.



O Espaço Cultural T-Bone retornou, depois de um ano e dois meses fechado, com a exibição on-line da Segunda Cultural. Em formato de lives transmitidas diretamente do espaço, o evento conta com sarau de música e poesia; exposições de artes visuais; e apresentações de teatro. A programação começou no início de abril e vai até junho, quinzenalmente, por meio do canal T-BONE Cultural, no YouTube.

Canal do T-BONE Açougue cultural no Youtube. 31 de maio, às 20h.