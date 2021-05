CB Correio Braziliense

A dupla vai cantar clássicos como "Deu pra ti" - (crédito: Bolivar e Cátia Rock)

Os cantores Kleiton e Kledir farão show em comemoração aos 40 anos de carreira da dupla nesta quinta-feira (3/6). O espetáculo será gravado no Teatro Claro Rio, sem a presença da plateia e transmitido pelo YouTube, nos canais da dupla e do Teatro Claro Rio. No repertório, constam as composições: Deu pra ti, Maria Fumaça, Vira virou, Paixão e Nem pensar.

“Será basicamente uma retrospectiva do melhor que já fizemos em palco, mas, além dos sucessos, vamos lembrar também músicas que consideramos importantes na nossa carreira, mesmo que não tenham sido tão divulgadas. E vamos cantar pela primeira vez Paz e amor, single que lançamos em plena pandemia com o MPB4, que fala de esperança em meio a essa loucura que estamos vivendo”, afirmou a dupla em material de divulgação.

A apresentação vai marcar o reencontro dos irmãos desde o início da pandemia da covid-19. O último show presencial dos dois havia sido em janeiro de 2020. A dupla tinha vários projetos para celebrar o aniversário da trajetória, mas, em decorrência da suspensão dos eventos, os planos foram adiados.

Serviço

Show comemorativo Kleiton & Kledir: 40 Anos

3 de junho (quinta-feira), às 21 horas. Transmissão ao vivo nos canais da dupla e do Teatro Claro Rio no YouTube, e no canal 500 da Claro TV. Gratuito.