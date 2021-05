CB Correio Braziliense

(crédito: Rafa Rezende/Divulgação)

A banda paulistana de rock Velhas Virgens, criada em 1979, lançou uma versão punk rock da canção Jorge Maravilha, de Chico Buarque. A música, de 1974, foi regravada pela banda em 1998 para o disco Sr. Sucesso, mas a versão não entrou no álbum. Assim, a banda recuperou a canção, remasterizou e lançou nas plataformas digitais.

A versão de Chico Buarque é um samba-rock e nasceu durante a ditadura, quando os artistas, para escapar da censura, criavam pseudônimos e versos com duplo sentido para as músicas serem aprovadas. A interpretação da banda Velhas Virgens apresenta rock com humor, vocais agressivos e sarcasmo.

Paulão de Carvalho é a voz da nova versão, as guitarras são de Alexandre Cavalo Dias e Caio Andrade, o baixo de Tuca Paiva e Mário “Lips” Freire na bateria. A produção é de Fábio Haddad e foi lançada pela Gabaju Records. Confira Jorge Maravilha com a banda Velhas Virgens: