Inhotim inaugura exposição on-line no Dia do Meio Ambiente

(crédito: João Marcos Rosa/Divulgação)

O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Além disso, a instituição é referência em ações de preservação de espécies botânicas e conscientização ambiental. Neste ano, o Inhotim participa da 17ª Semana do Meio Ambiente, comemorada na primeira semana de junho, com uma série de ações sobre o tema. O destaque é a exposição Do tamboril à braúna: Conversas com quem gosta de árvores, que estreia oficialmente neste sábado (5/6), no Dia Mundial do Meio Ambiente, na plataforma Google Arts and Culture.



A nova exposição aborda algumas das espécies de árvores mais representativas do acervo botânico do Inhotim, como a braúna, embaúba, pau-brasil e a tamboril, símbolo da instituição, com idade estimada entre 80 e 100 anos. Além disso, a mostra aborda o banco de sementes do Inhotim, que armazena mais de 220 mil sementes pertencentes a 34 espécies, todas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado.



O objetivo da exposição é transmitir conhecimento sobre as árvores ao público para incentivar a conservação e valorização do patrimônio ambiental. “Queremos levar o mundo da botânica para as pessoas, para que elas possam primeiro conhecer e depois cuidar”, diz Juliano Borin, curador botânico e engenheiro agrônomo que trabalha há nove anos no Instituto Inhotim, durante a apresentação da exposição. A mostra virtual conta com a participação da equipe do Jardim Botânico do Inhotim e convidados especiais, que trazem mediações exclusivas e ensinamentos sobre as espécies por meio de áudios. As imagens presentes na mostra são do fotógrafo João Marcos Rosa, que fotografa a vida selvagem há 20 anos e é colaborador do canal National Geographic Brasil desde 2004.



Nesta quinta-feira (3/6), às 16h, a programação da Semana do Meio Ambiente apresenta a visita virtual Um olhar sobre o acervo botânico. O evento expõe, de forma on-line, os jardins do Instituto com educadoras do Inhotim que destacam os três pilares sustentadores de um jardim botânico: pesquisa, conservação e educação ambiental. A visita ocorrerá pela plataforma Zoom e a inscrição não é necessária, mas as vagas são limitadas.



Visita presencial



O Instituto Inhotim está aberto aos visitantes às sextas, sábados, domingos e feriados, com limitação da capacidade de público (500 pessoas), uso de máscara e álcool em gel, entre outras medidas. O parque está sujeito à capacidade máxima, e os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente on-line pelo Sympla. Confira no site as regras de visitação.



A visita presencial da exposição Do tamboril à braúna: Conversas com quem gosta de árvores conta com Juliano Borin. Neste tour, um grupo de até 15 pessoas vai conhecer os detalhes dos trabalhos botânicos do Inhotim, os segredos do paisagismo e ter acesso exclusivo aos bastidores das estufas de plantas, onde se encontram espécies raras. A visita acontece no sábado (5/6), das 10h30 às 12h30, com saída da recepção.