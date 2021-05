Após morte do filho de Whindersson, Luísa Sonza é atacada duramente na web

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

Nesta segunda-feira (31/05), o público ficou preocupado com um vídeo compartilhado por Luísa Luísa Sonza. Aos prantos, a artista relatou uma nova onda de ataques digitais direcionados à ela.

O nome de Luísa entrou para os assuntos mais comentados da web após a morte do filho de Whindersson Nunes, seu ex-marido. O bebê nasceu prematuro no último sábado (29/05), mas não sobreviveu. Diante da situação, os perfis da cantora foram tomados por ataques maldosos, como: "está satisfeita?". A famosa apareceu inconsolável por conta das mensagens odiodas e chorou muito, pedindo para que as pessoas parem de atacá-la.

"Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, parem com essa história. Ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais", desabafou ela nos Stories. Por conta do 'hate', os comentários em seu perfil foram desativados.

"Deixem a menina em paz, por favor. Ela não tem culpa da morte do filho do Whindersson. Vamos ter mais empatia", disse um fã nos comentários.

A Luisa Sonza agora nos storys do instagram. Gente deixem a menina em paz por favor. Ela não tem culpa da morte do filho do Whindersson. Vamos ter mais empatia ???????????? pic.twitter.com/Jp1lSHVxqB — Matheus???? (@matheurodriguss) May 31, 2021

A cantora Gabi Luthai também saiu em defesa de Sonza:"Vocês atacaram a Luísa porque acreditaram em uma possível traição. Daí, atacaram o Whindersson e a Maria porque não houve traição. Desejaram mal à Maria e ao bebê. Despejaram ódio e agora estão voltando à Luísa para atacar e culpá-la por algo que não tem culpado! Chega disso!", escreveu.