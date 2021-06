Herança milionária de MC Kevin ficará para a filha, diz mãe do funkeiro

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

A mãe de MC Kevin, Valquíria Nascimento, afirmou em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, que não existe briga pela herança milionária do cantor.

O funkeiro morreu no último dia 16 após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

“Não tem briga pela herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a mulher dele. (...) Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele, né?”, disse.

A filha de Kevin chama-se Soraya Nascimento Gusmão e tem 5 anos. A mãe da criança, Evelin Gusmão, postou após o acidente que tem certeza de que a menina continuará orgulhando-se do funkeiro: “Sempre ensinei assim e vou manter isso”.

Segundo o ex-empresário de MC Kevin, o cantor faturava R$ 1 milhão por mês. Levando uma vida de luxo, o último carro que adquiriu foi uma BMW i8, avaliada em R$ 700 mil.

O laudo do exame toxicológico realizado no corpo do funkeiro atesta que ele havia consumido a substância sintética MDMA, além de maconha e álcool, momentos antes do acidente. Para Agnaldo Bueno, pai de Kevin, o que causou a morte do filho foi uma alucinação decorrente do uso de drogas.

“O pessoal tudo falou que ele se matou por causa da droga. Acredito eu também, desse pulo dele, salto dele da sacada lá, foi da alucinação por causa da droga sintética”, disse.

