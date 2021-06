Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (1°/6)

CB Correio Braziliense

EXCESSO E CARÊNCIA



Data estelar: Lua míngua em Peixes.



Prolongar o tempo do sofrimento que administras, por meio de todas as justificativas que tua condição provê, paradoxalmente não resultará em alívio. Buscas alívio, buscas o conforto perdido, buscas uma sensação de segurança que foi, sofrimento a sofrimento, se perdendo nas brumas dos argumentos. Nunca consideres que sofrer seja teu último refúgio, porque, se não fores masoquista de verdade, encontrando prazer no sofrer, nesse estado de ânimo tu só encontras exílio de tua real condição e, por isso, deverias gastar até o último suspiro para te libertar. Mas, o ato de sofrer é cheio de truques sedutores, te dá esperança de atrair a atenção de alguém que te acolherá, porém, resulta que o sofrer está tão disseminado, que há excesso de corações clamando por ajuda e carência de corações prontos a acolher e confortar.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



As verdades sempre vencem, porque são absolutas e perenes. As mentiras e as desinformações sempre saltam à vista, cedo ou tarde. Se você quiser que seu caminho seja firme e vigoroso, evita os subterfúgios. Só assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Essa sensação de que tudo está contra você há de ser diminuída até desaparecer, porque é absolutamente artificial, é contrária ao próprio funcionamento da vida, que ampara e protege você e seus planos. Em frente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O nome do jogo é persistência, porque se você desistir agora, perderá todo o esforço feito nos últimos tempos. Não há uma vitória completa nem uma derrota absoluta, há o jogo, que enriquece aos que o jogam.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo com calma, com muita calma e serenidade no coração. Faça isso justamente porque diante de você se descortina um cenário muito complexo, e você precisa de toda a clareza possível para tomar suas decisões.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Para manter a cabeça no lugar, a despeito de tudo que de errado anda acontecendo por aí, a coisa não é simples, mas possível. Procure respirar com naturalidade, acompanhando mentalmente a respiração, sem interferir nela.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Algumas pessoas atrapalham, mesmo querendo ajudar. Porém, não são as únicas pessoas no cenário de sua vida, por isso, amplie sua percepção para conseguir perceber todos os recursos humanos disponíveis. Percepção.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo dá muito mais trabalho do que em qualquer outra época de sua vida e isso, talvez, lhe dá a impressão de que este seja um momento ruim, porém, não é assim. Acontece apenas que a densidade é maior, só isso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Alguns assuntos procedem com bastante tensão enquanto outros parecem ser abençoados por uma força vital que dá serenidade ao seu coração. Assim é a vida, tudo junto e misturado, as contradições convivendo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Certamente, não dá para mandar tudo para o inferno neste momento de sua vida. Porém, tampouco dá para fingir que sua alma não sente essa tentação. Cabe, então, continuar se aprofundando nas devidas reflexões.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas que você tem capacidade de dar conta sem nenhuma ajuda, porém, há outras que você até poderia forçar para finalizar sem ajuda, mas aí você perderia a perspectiva de estabelecer laços de solidariedade.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nenhum atalho está disponível para você encurtar o caminho que conduz à satisfação dos seus anseios. Por isso, se muna de boa disposição e se dedique a todas as tarefas necessárias com o devido respeito e carinho.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Considere este momento como o encerramento de uma etapa de sua vida e, simultaneamente, o início de outra. Você terá de medir o alcance desta transição e, também, em que áreas de sua vida pretende aplicar este movimento.