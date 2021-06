O livro 'O condomínio do divã' tem lançamento neste domingo (6/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: José Alberto Nejaim)

O livro O condomínio do divã, de autoria de Maria Elisa Ribeiro e Carlos Neves, terá lançamento virtual neste domingo (6/6), pelo canal do Art.ponto.eh arte no YouTube, às 18h. O encontro terá as participações dos dois autores e da atriz Márcia Nardelli. A mediação será feita pela cantora Andréa Aiko. O acesso à live de lançamento é gratuito.

A obra conta, em breves textos dramatúrgicos, a intimidade dos moradores de um condomínio, que é revelada de forma divertida e irreverente. Vizinhos, casais, uma zeladora “psicóloga”, que pode ser, ou não, imaginária, ganham vida nas letras leves, porém sarcásticas, dos autores.

São 90 páginas de esquetes, onde Elisa e Carlos abordam temas como traições, conflitos com vizinhos e relacionamentos virtuais. Quem participar da live poderá conferir uma encenação de dois trechos do livro feita pelos próprios autores.

“Faremos uma leitura dramática. Daremos, inclusive, destaque para o empoderamento feminino. As mulheres estarão na frente na leitura e o homem lá atrás”, conta Carlos, em nota. “Quem ler o livro vai se surpreender com um final que discute o que é verdade, o que é teatro. E se não for realidade, isso teria menos valor?”, provoca o autor.

Maria Elisa Ribeiro é poeta, contista e dramaturga. O condomínio do divã é o seu segundo lançamento literário. Em 2020 publicou a coletânea de contos A Segunda Natureza, pela mesma editora, a Verlidelas, com Sérgio Carmach. Carlos neves é ator, dramaturgo e arte-educador.

O livro O condomínio do divã pode ser adquirido pelo site da editora, ou por via direct, nas contas do Instagram de Elisa e Carlos. O valor é R$ 45.

Lançamento do livro O condomínio do divã

Pelo canal Art.ponto.eh arte, no YouTube. 6 de lunho, às 18h. Gratuito. Não recomendado para menores de 18 anos.