Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (3/6)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

MÃOS À OBRA!



Data estelar: Lua Vazia das 8h11 até 15h, quando ingressa em Áries.



Hoje é um dia que tem potencial produtivo, mas precisas ter cuidado com a Lua Vazia, na qual tua alma pode se dispersar tanto, que acabe perdendo o fio da meada. Não importa quão fundo e denso seja teu desânimo, porque ainda que, por essas coisas estranhas que a criatividade outorga, decidas te abandonar e nada mais fazer, o próprio funcionamento de teu organismo desobedecerá a esse comando e te motivará a te envolver em alguma ação. É isso mesmo, enquanto habitamos o corpo físico, a ação é o destino certo, portanto, que raio de incertezas são essas que preferes venerar? Tu agirás, mesmo que de forma torta e trêmula, mas tu agirás, põe esta certeza em tua mente, porque é inexorável. Se algo te falta é planejamento, isso sim! Então, usa a Lua Vazia para planejar e organizar tuas atividades e, quando terminar, põe mãos à obra!





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nada de se precipitar na direção de coisa alguma. Ganhe tempo, isso será melhor, porque dessa forma você verá os acontecimentos amadurecerem e suas atitudes se tornarem mais eficientes. Ganhe tempo para ganhar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Está tudo certo, mas o mundo é mais incerto do que nunca, e isso agrega dilemas que, por enquanto, não podem ser resolvidos. Cuide apenas para não ficar remoendo questões em sua alma, deixe passar, deixe passar tudo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo segue a linha de seus pensamentos, é aí que mora o perigo! Porque, que pensamentos você pensa? Em que ideações se envolve você e fica com a alma estacionada, como se não houvesse coisa melhor para fazer?



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você imagine saber merece reflexão mais profunda e sincera, para evitar cair nos contos que sua própria alma faz, para evitar ter de se complicar aceitando que o cenário não seja tão simples assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem todas as suspeitas merecem sequer investigação, porque são fantasias mesmo. Porém, a alma humana se apega ao que pensa saber, escondendo de si mesma o medo que sente diante da possibilidade de admitir um erro.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Verifique uma e outra vez tudo que seja combinado, porque as coisas andam sujeitas a imprevistos e, também, porque as pessoas, ansiosas, fecham quaisquer acordos sem, no entanto, ter capacidade de dar conta.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A questão principal é que não dá para repetir o mesmo repertório de outrora e esperar que os resultados sejam iguais. As coisas mudaram, e muito, e por isso seria sábio de sua parte tentar um novo repertório. Aí sim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem todas as iniciativas, por mais intensas e ardorosas que sejam, garantem bons resultados. Há momentos em que é melhor deixar de lado o ardor e usar o bom senso, esperando que as coisas acalmem para agir.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se os lugares em que normalmente você encontra sossego e proteção não fornecerem as mesmas condições, não hesite, saia andando à toa por aí, porque em movimento sua mente se acalmará e pensará muito melhor.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As mesmas coisas que você faz com rapidez e eficiência todos os dias, agora não respondem dessa maneira. O que mudou? Nada que mereça excessiva atenção de sua parte, porque essas coisas passam e não deixam rastros.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



A segurança não advém dos objetos com que você se rodeia, os quais podem ser interessantes, úteis e servir de referência. Porém, os humores são voláteis e indiferentes ao que acontece no mundo exterior. Eles mandam.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Um dia muito louco, porque apesar de a lógica indicar que tudo daria errado, eis que acontecem coisas que a subvertem. Como dizia o bardo, há muito mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia humana imagina.