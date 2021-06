Autora Giulianna Domingues estreia romance com protagonismo LGBTQIA+

MB Millena Brasil*

Com o livro de estreia Luzes do norte, a escritora bissexual Giulianna Domingues garante representatividade LGBTQIA+ no cenário da literatura nacional. Inspirada pelo fenômeno da aurora boreal, a ficção explora mistério e romance entre duas mulheres apaixonadas.

Durante uma visita ao Alasca, Giulianna lembrou do mito do lobisomem, em que a lua transforma uma pessoa em lobo e se perguntou se a aurora boreal também não teria o poder de transformar alguém. “Quando eu vi aquilo, foi uma sensação mágica, não existe outra explicação’”, conta ao Correio.

Giulianna descreve as protagonistas Dimitria Coromandel e Aurora van Vintermer como mulheres imperfeitas, da mesma forma que ela se identifica. “Todo autor coloca um pouco de si nas personagens”, afirma. Dimitria teve uma vida muito difícil e isso fez com que ela perdesse a esperança no amor. Por isso, tem medo de se apaixonar. Já Aurora sempre viveu bastante protegida e sente que não possui muitas escolhas. Ao mesmo tempo que quer ser livre, se sente presa. Para a autora, “as duas se complementam muito bem”.

A autora, também leitora de fantasia, sente falta de mais visibilidade no gênero. “Hoje, a literatura LGBT trata sobre como se descobrir LGBT, sair do armário, contar para a família'', comenta. “Eu queria contar uma história sobre duas mulheres que se apaixonaram e não queria ter que explicar isso.”

Embora a representatividade esteja, cada vez mais, ganhando espaço na cena literária, o percentual ainda é pouco para abarcar toda a criação. Quando questionada sobre a produção de literatura no Brasil, especialmente com foco LGBTQIA+, a paulistana declara que o nicho está cada vez mais forte e independente. “Isso me deixa muito feliz, ver essa comunidade florescer”, relata.

A escritora revela que não quer parar de contar histórias, e, no momento, está trabalhando no segundo e no terceiro livro: uma fantasia com inspiração brasileira e outra focada nos contos de fadas. “Eu posso dizer que de onde veio Luzes do norte vem muito mais”, conclui.

Luzes do norte

De Giulianna Domingues, com 349 páginas (E-book). À venda na Amazon. Preço: R$ 11,99

