CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O Coletivo de Mulheres Negras na Biblioteca lançou a primeira biblioteca virtual brasileira de troca de livros de autoras negras (MNBT). O projeto conta com cerca de 200 livros dos mais variados gêneros literários, entre eles ficção científica, poesia, biografia, ficção, romance nacional e internacional e outros.



O serviço é inspirado no projeto The free black women 's library, da ativista Ola Ronke Akinmowo que, desde 2015, percorre os Estados Unidos com sua biblioteca itinerante. A ideia é simples: o usuário doa um livro escrito por uma mulher negra e recebe outro exemplar que será enviado por correio para qualquer lugar do Brasil. Para ter acesso ao serviço, basta acessar o site oficial do coletivo.



Idealizada por profissionais da biblioteconomia e letras, a iniciativa Mulheres Negras na Biblioteca existe desde 2016 e busca promover atividades culturais para divulgar e incentivar a leitura de autoras negras. O projeto conta com o apoio do programa VAI da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.