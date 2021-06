CB Correio Braziliense

(crédito: Constantin Film Verleih GmbH/Jürgen Olczyk/Divulgação)

Lenny é filho do doutor Reinhard, um médico bem sucedido. Devido à boa situação financeira da família, o jovem não precisa trabalhar e acaba levando a vida baseada na diversão. No entanto, o pai do garoto está farto do comportamento infantil e ameaça deserdá-lo caso não tome jeito. Por isso, Reinhard pede para que o filho cuide de David Müller, um adolescente de 15 anos. Este é o enredo de Uma amizade inesperada, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (2/5).

Müller é portador de um gravíssimo problema cardíaco e os médicos acreditam que o adolescente morrerá antes mesmo de completar 16 anos de idade. Quando Lenny se vê obrigado a cuidar do jovem doente, uma grande amizade surge entre os dois, mudando por completo a vida da dupla.

O filme alemão de 2017 é baseado numa história real, contada no livro homônimo de Lars Amend.