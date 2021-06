Sob pseudônimo, J.K. Rowling lança quinto livro de detetive

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A série de livros sobre o detetive Cormoran Strike acaba de ganhar mais um volume. Depois de O chamado do cuco, O bicho da seda, Vocação para o mal e Branco letal, agora é a vez de Sangue revolto. O quinto volume da série de Robert Galbraith, pseudônimo de J.K Rowling, chegou ao topo das listas de mais vendidos do Reino Unido e venceu o British Book Award na categoria livro do ano: crime e ficção.



O livro conta mais uma história do detetive Cormoran Strike que precisa desvendar um crime que aconteceu em 1974. Ao visitar sua família em Cornualha, Strike é abordado por uma mulher que pede ajuda para investigar o desaparecimento de sua mãe, Margot B.



No decorrer da investigação o detetive se depara com testemunhas misteriosas nas quais não pode confiar totalmente. A trama também envolve pistas sobre cartas de tarô, um serial killer e uma história diabolicamente complexa. Outro agravante é o fato de o crime ter acontecido há muitos anos, o que dificulta o trabalho do detetive.



O livro chega ao Brasil em duas versões, uma brochura e outra de capa dura. No total, a série de Robert Galbraith vendeu cerca de 200 mil exemplares no país.