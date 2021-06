Aron Piper, de 'Elite', grava com MC Kevinho e Jottape

CB Correio Braziliense

Kevinho postou foto com o ator Aron Piper - (crédito: Divulgação)

O astro Aron Piper, da série Elite, da Netflix, posou para fotos ao lado de Kevinho e Jottape durante uma gravação. O cantor e ator está no Brasil desde sexta-feira (28/5).

O funkeiro brasileiro Kevinho compartilhou uma foto do trio em um cenário que aparenta ser um paredão de som, ao lado de um carro vermelho.





O MC não revelou detalhes da parceria, mas perguntou se os fãs estavam ansiosos pela parceria entre ele, Jottape e o ator e cantor. Jottape também compartilhou uma foto dos três no cenário e escreveu a mesma legenda que Kevinho, “Errada ela não tá”. Fãs suspeitam que esse deva ser o nome do nova música.

Além disso, Aron ainda gravou stories com MC Fióti, do hit Bumbum tamtam, e MC Hollywood, da música Rapidamente treme o bumbum. A gravadora Kondzilla afirmou que ele gravou com os MCs Dede, Hollywood e MM.

Aron Piper está no elenco de Elite desde o início da série do colégio Las Encinas. A quarta temporada chega à Netflix no dia 18 de junho. Em 2020, Aron lançou sua música Sigo. Confira: