Duo Gisbranco lança álbum em homenagem a Chico César

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O duo Gisbranco, composto pelas pianistas Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco, acaba de lançar um álbum em homenagem ao cantor e compositor Chico César. Chamado Pássaros-ao vivo, o disco contém 11 faixas. Seis delas são poemas de Chico musicados pela dupla e duas contam com a participação do cantor na voz e nos arranjos musicais. O disco foi gravado a partir de um show transmitido no canal do YouTube do Ziriguidum. Para ver a apresentação completa clique aqui.



O duo Gisbranco mistura elementos da música erudita, instrumental e popular brasileira para construir uma linguagem moderna e acessível para todos os públicos. Dessa forma, Chico César casa perfeitamente com essa ideia. Com músicas genuinamente brasileiras, o artista consegue alcançar ouvintes do norte ao sul do país.



Pássaros-ao vivo faz parte do projeto Quatro Cantos, que celebra a obra de grandes compositores brasileiros. Além do duo Gisbranco, participam da iniciativa o Arranco de Varsóvia, Fábio Rizental e Verônica Sabino. Cada um vai lançar um álbum ao vivo para homenagear um artista brasileiro. O projeto conta com patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e usa recursos da Lei Aldir Blanc. Todas as músicas estão disponíveis nas plataformas digitais.