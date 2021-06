CB Correio Braziliense

Cena da série ‘Atypical'. Produção acompanha o adolescente autista Sam Gardner - (crédito: Netflix/Divulgação)

A temporada final da produção Atypical, da Netflix, teve a data de estreia anunciada nesta terça-feira (1/6). Pelo Twitter, a plataforma também divulgou imagens dos últimos episódios da série. Confira:

Já tenho data e imagens, mas ainda não tô preparada pra descobrir esse final. A 4ª e última temporada de Atypical estreia dia 9 de julho. pic.twitter.com/LoeMo4pO4d — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 1, 2021

Segundo o anúncio, a quarta e última temporada de Atypical será lançada em 9 de julho.

O ator Keir Gilchrist (Se enlouquecer, não se apaixone) protagoniza Sam Gardner, um adolescente no espectro autista em busca da própria independência. A trama, criada por Robia Rashid (The Goldbergs), gira em torno das situações e descobertas vividas por Sam. Além de Gilchrist, o elenco conta com a participação de Jennifer Jason Leigh (Aniquilação), Michael Rapaport (Friends) e Brigette Lundy-Paine (The bombshell).

As temporadas anteriores de Atypical estão disponíveis no catálogo da plataforma de streaming Netflix.