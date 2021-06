Olivia Rodrigo é a 1ª artista a ter 4 músicas no top 10 da Billboard Global 200

AE Agência Estado

(crédito: Divulgação)

A cantora e novo sucesso mundial Olivia Rodrigo tornou-se a primeira artista a ter quatro músicas simultâneas no top 10 da Billboard Global 200. As faixas Good 4 u, Deja Vu, Traitor e Drivers License figuram na segunda, terceira, sétima e nona posições, respectivamente, da parada.

E não para por aí! Após conseguir a primeira posição com seu álbum de estreia, Sour, na Billboard 200, ela também colocou todas as 11 faixas do seu trabalho de estreia entre as 30 primeiras da Billboard Hot 100. O álbum teve a maior reprodução em uma semana de todos os álbuns neste ano, e a maior semana de estreia de um álbum da história dos charts da Billboard.

Além das paradas principais, Olivia ainda teve a música Brutal, primeira faixa do álbum como número um na parada Hot Rock & Alternative Songs. Olivia também tem a marca das 3 músicas mais tocadas nos streamings em uma semana nos Estados Unidos neste ano de 2021.

O primeiro com Drivers License somando 76.1 milhões de plays na sua semana de estreia, a segunda com Good 4 u, com 62.7 milhões na segunda semana após seu lançamento, e o terceiro lugar mais uma vez com o hit Drivers License com 59.7 milhões de streamings na sua segunda semana.

Como nem tudo é perfeito, Olivia perdeu o posto de primeiro lugar da Billboard Hot 100 dessa semana para Butter, música do grupo BTS. Porém, e não menos impressionante, a jovem cantora segue com três músicas no top 10 da Hot 100 com Good 4 u agora em segundo, Deja Vu em terceiro e Traitor em nono.