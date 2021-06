Maísa Arantes fará live com músicas tradicionais da festa junina

CB Correio Braziliense

(crédito: Davi Mello/Divulgação)

A forrozeira de Brasília Maísa Arantes irá se apresentar em uma live para comemorar mais uma festa de São João em casa, por conta da pandemia de covid-19. O repertório contará com músicas tradicionais juninas e a live gratuita será nesta sexta-feira (4/6), às 20h, com transmissão pelo Instagram oficial da cantora.

A apresentação terá a participação do músico Marcelo Neder, no violão, e haverá a possibilidade de fazer contribuições financeiras que serão destinadas à gravação do primeiro EP solo de Maísa Arantes, o Peripécia brasileira. O trabalho está aceitando apoio financeiro por meio do formulário oficial da campanha.

Maísa trabalha ativamente no Distrito Federal há 15 anos e se destacou pela atuação em diferentes grupos, tais como Forró do B, Chinelo de Couro, Mestre Zé do Pife e as Juvelinas, Mamulengo Fuzuê e a quadrilha Arroxa o Nó. A artista se dedica à cultura popular, forró pé-de-serra e à música brasileira, além de ser de trilha musical para teatro e cinema.

SERVIÇO

Live de São João, de Maísa Arantes

Data: Sexta-feira, 4 de junho, às 20h

Local: Instagram oficial de Maísa Arantes

Preço: Gratuito, com chapéu virtual para contribuições

Classificação: Livre