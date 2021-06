Sarah faz lipo LAD na mesma clínica de Viih Tube; ela criticou a cirurgia no BBB

DL Douglas Lima/Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Instagram)

Os procedimentos estéticos têm tomado conta do universo da beleza nos últimos tempos, e não é de hoje que os ex-BBBs, influenciadores digitais e famosos se rendem a eles buscando melhorias na aparência.

A brasiliense Sarah Andrade reforçou os cuidados com a beleza desde que deixou o confinamento da casa mais vigiada do Brasil. Além da harmonização facial, a ex-BBB, que está na mira da RedeTV!, se submeteu a algumas cirurgias plásticas neste final de semana.

A consultora de marketing passou por uma lipoaspiração de alta definição, a chamada lipo LAD, procedimento feito também pela sua colega de confinamento Viih Tube. E realizou o sonho de colocar prótese de silicone nos seios e aproveitou e deu aquela turbinada no bumbum.

De acordo com as informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal carioca O Dia, Sarah passou pelas transformações antes da chegada de seus 30 anos, no dia 22 junho.

Vale destacar que, durante o BBB21, a consultora chegou a criticar a lipo LAD: “Eu quero fazer uma lipo mesmo bonitinho, mas aquela 3D não quero fazer não, pois fica horrível”, disse Sarah, que foi logo rebatida pela youtuber.