CB Correio Braziliense

Mãe

Procuro no vento

o vulto

a volta ao lar

O abraço quente

deixado pra trás

no braço estendido

querendo mais

O sorriso compartilhado

o riso compreendido (até)

no silêncio cúmplice

demorado

solto

O beijo perfumado de alfazema

O olhar a perscrutar a alma

O pulsar da veia que sangra

saudade

Nara Fontes